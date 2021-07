Nailloux Village Haute-Garonne, Nailloux Rallye patrimoine familial à Nailloux Village Nailloux Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Nailloux

Rallye patrimoine familial à Nailloux Village, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Nailloux. Rallye patrimoine familial à Nailloux

Village, le dimanche 19 septembre à 10:00

C’est la catastrophe ! Pépé Gaston, naillousain depuis toujours a soudainement perdu la mémoire ! Il a besoin de vous pour la retrouver…vous partirez en équipe dans les rues du village à la recherche de cartes pour reconstituer l’histoire du village… Un rallye à faire en famille qui plaira aux petits comme aux grands !

Inscription obligatoire

Amusez-vous en famille en découvrant l’histoire de Nailloux. Village Centre Bourg, 31560 Nailloux Nailloux Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Nailloux Étiquettes évènement : Autres Lieu Village Adresse Centre Bourg, 31560 Nailloux Ville Nailloux lieuville Village Nailloux