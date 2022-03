RALLYE PATRIMOINE Dans le quartier de Foncillon Palais des Congrès de Royan côté plage Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Palais des Congrès de Royan côté plage, le mercredi 27 avril à 14:30

Si vous souhaitez découvrir la ville autrement, ce rallye est fait pour vous ! En équipe, en famille ou entre amis, parcourez les rues de Royan. Vous devrez compter, répondre à des questions ou encore observer ce qui vous entoure pour résoudre les énigmes qui vous sont proposées. Au final, soyez les premiers à trouver le trésor et remportez de nombreux cadeaux ! Règlement complet sur royan.fr Équipe de 2 à 5 personnes / Accessible à partir de 6 ans / Durée : 1h RDV Devant le Palais des Congrès, côté mer TARIF 5€/équipe / Réservation obligatoire

Venez (re)découvrir la ville autrement ! Palais des Congrès de Royan côté plage 42 avenue des Congrès – Palais des Congrès, Royan Charente-Maritime

2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T15:30:00

