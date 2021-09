Fréjus Espace Patrimoine (Tour Moderne) Fréjus, Var Rallye Patrimoine au centre historique Espace Patrimoine (Tour Moderne) Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Var

Rallye Patrimoine au centre historique Espace Patrimoine (Tour Moderne), 18 septembre 2021, Fréjus. Rallye Patrimoine au centre historique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Patrimoine (Tour Moderne)

Chaussés de vos baskets, munis de votre carnet de route numérique (un Smartphone est requis), répondez aux énigmes, défis et missions photos à la découverte du centre historique. Samedi 18, entre amis venez vous défier Dimanche 19, en famille (bonus pour : équipes de trois générations) De 3 à 6 joueurs Sur inscription durée 2h Départ de 14h30 à 15h30, toutes les 15 minutes, Remise des prix, 17h30 RDV sur la place Clemenceau

Sur inscription

Répondez aux énigmes, défis et missions photos à la découverte du centre historique Espace Patrimoine (Tour Moderne) place Clemenceau 83600 Fréjus Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fréjus, Var Autres Lieu Espace Patrimoine (Tour Moderne) Adresse place Clemenceau 83600 Fréjus Ville Fréjus lieuville Espace Patrimoine (Tour Moderne) Fréjus