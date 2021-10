Royan Quartier du Parc Charente-Maritime, Royan Rallye patrimoine : à la découverte du Quartier du Parc Quartier du Parc Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Quartier du Parc, le dimanche 17 octobre à 16:00

Si vous souhaitez découvrir la ville autrement, ce rallye est fait pour vous ! En équipe, en famille ou entre amis, parcourez les rues de Royan. Vous devrez compter, répondre à des questions ou encore observer ce qui vous entoure pour résoudre les énigmes qui vous sont proposées. Au final, soyez les premiers à trouver le trésor et remportez de nombreux cadeaux !

5€. Réservation obligatoire. Règlement complet sur royan.fr. Équipe de 2 à 5 personnes.

Quartier du Parc Avenue Emile Zola, 17200 Royan

2021-10-17T16:00:00 2021-10-17T18:00:00

