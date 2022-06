Rallye Patrimoine

Rallye Patrimoine, 13 juillet 2022, . Rallye Patrimoine



2022-07-13 15:00:00 – 2022-07-13 4 Eur Mercredi 13 juillet : ERVY-LE-CHÂTEL – Rally Patrimoine à 15h. Le Seigneur d’Ervy souhaite constituer une nouvelle armée de chevaliers de tout âge. Deux équipes rivales seront mises à l’épreuve le temps d’une après-midi. Au programme : défis, énigmes et jeux. Laquelle de ces équipes en sortira victorieuse ? Ouvert à tous. Tarif : 4 €/personne, gratuit pour les – 5 ans. Inscription obligatoire par téléphone au +33 (0)3 25 70 04 45, +33 (0)3 25 40 97 22, par mail ot@tourisme-othe-armance.com ou sur notre plateforme de réservation Elloha. Mercredi 13 juillet : ERVY-LE-CHÂTEL – Rally Patrimoine à 15h. Le Seigneur d’Ervy souhaite constituer une nouvelle armée de chevaliers de tout âge. Deux équipes rivales seront mises à l’épreuve le temps d’une après-midi. Au programme : défis, énigmes et jeux. Laquelle de ces équipes en sortira victorieuse ? Ouvert à tous. Tarif : 4 €/personne, gratuit pour les – 5 ans. Inscription obligatoire par téléphone au +33 (0)3 25 70 04 45, +33 (0)3 25 40 97 22, par mail ot@tourisme-othe-armance.com ou sur notre plateforme de réservation Elloha. dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville