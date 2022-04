RALLYE OISEAUX DES VILLES Mauguio, 1 mai 2022, Mauguio.

RALLYE OISEAUX DES VILLES Mauguio

2022-05-01 00:00:00 00:00:00 – 2022-05-28 00:00:00 00:00:00

Mauguio Hérault

Pour la seconde édition du rallye photo de la médiathèque, au joli mois de mai, un défi, photographier les oiseaux sur votre balcon, au coin de la rue. Les connaissez-vous vraiment ?

Pour la seconde année consécutive, nous organisons un rallye photo sur le thème des oiseaux, mais cette fois-ci ce sont les oiseaux présents dans les rues et les jardins de Mauguio qui sont à l’honneur. Promenez-vous dans les rues, l’œil aux aguets, à toute heure. Votre mission, si vous l’acceptez, photographiez six espèces d’oiseaux familiers et trois espèces plus difficiles à voir. Le rallye est ouvert à tous, sans prérequis et quelque soit votre niveau en photographie et en ornithologie. L’essentiel, c’est d’observer les oiseaux pour mieux les connaître et les protéger.

Une exposition en septembre 2022 viendra récompenser les gagnants.

Télécharger le guide du rallye : https://www.mediatheque-mauguio-carnon.com/sites/default/files/users/e.demolombe/brochure_rallye_oiseau_ville.pdf

Rallye photo de la Médiathèque : photographier les oiseaux sur votre balcon !

+33 4 67 29 50 89

Mauguio

