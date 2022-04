Rallye Natur’elles Aventures Évian-les-Bains Évian-les-Bains Catégories d’évènement: Evian-les-Bains

Haute-Savoie

Rallye Natur’elles Aventures Évian-les-Bains, 10 juin 2022, Évian-les-Bains. Rallye Natur’elles Aventures Évian-les-Bains

2022-06-10 – 2022-06-10

Évian-les-Bains Haute-Savoie Évian-les-Bains 100% féminin, en véhicule électrique & trek. Une semaine de challenge en binôme au cœur de paysages à couper le souffle.Une aventure tout inclus (véhicule, formation, challenge) dont le budget est financé par des sponsors. communication@naturellesaventures.fr +33 7 80 96 54 80 https://naturellesaventures.fr/ Évian-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Evian Tourisme et Congrès

Détails Catégories d’évènement: Evian-les-Bains, Haute-Savoie Autres Lieu Évian-les-Bains Adresse Ville Évian-les-Bains lieuville Évian-les-Bains Departement Haute-Savoie

Rallye Natur’elles Aventures Évian-les-Bains 2022-06-10 was last modified: by Rallye Natur’elles Aventures Évian-les-Bains Évian-les-Bains 10 juin 2022 Évian-les-Bains Haute-Savoie

Évian-les-Bains Haute-Savoie