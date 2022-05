Rallye nature Saint-Pierre-le-Moûtier Saint-Pierre-le-Moûtier Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Pierre-le-Moûtier Nièvre Saint-Pierre-le-Moûtier 10 EUR Seul ou en équipe avec des amis ou des membres de votre famille, accompagnés par un animateur nature, vous partez à la recherche d’indices qui vous permettront de découvrir la solution à l’énigme finale.

Cette animation est particulièrement recommandée aux enfants et à leur parents !

adater@adater.org +33 4 70 66 48 25

