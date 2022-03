RALLYE NATURE : QUELLE FAUNE REMARQUABLE ! Saint-Martin-de-l’Arçon, 2 mars 2022, Saint-Martin-de-l'Arçon.

2022-03-02 – 2022-03-02

Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault Saint-Martin-de-l’Arçon

6 EUR

Triton palmé, chouette hulotte, écureuil roux, couleuvre vipérine, lucane cerf-volant, mouflon méditerranéen… une multitude d’espèces animales peuplent nos contrées… Saurez-vous identifier les traces et indices de leur passage ? Oserez-vous explorer la nature à la recherche du précieux indice ? Un parcours semé d’épreuves et d’énigmes vous attend. Observez, cherchez, creusez-vous les méninges… Et tentez l’aventure : partez sur les traces d’une faune étonnante !

