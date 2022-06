RALLYE NATURE PAR LE CPN Spicheren Spicheren Catégories d’évènement: 57350

Spicheren 57350 Rallye nature : Le but est de découvrir le site de la Kreutzeck au travers de questions, jeux, énigmes… Aucune connaissance particulière n’est à avoir.

Participations par groupes limités à 6 personnes sauf pour les familles. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. Durée d’environ 2h.

Départs toutes les 15mn, échelonnés à partir de 14h00. Sortie gratuite. +33 3 87 85 31 01 Spicheren

