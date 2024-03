RALLYE NATURE LA NATURE EN ÉNIGMES ! Olargues, mardi 16 avril 2024.

RALLYE NATURE LA NATURE EN ÉNIGMES ! Olargues Hérault

Rendez-vous à St Martin de l’Arçon, Site de l’Albine.

Explorez la nature et découvrez tous ses mystères, pour esprits curieux, joueurs et intrépides !

RALLYE NATURE La nature en énigmes !

Explorez la nature et découvrez tous ses mystères. Un parcours semé d’épreuves et d’énigmes vous attend. Observez, écoutez, sentez, cherchez et creusez-vous les méninges… Vous ne verrez plus jamais la nature de la même façon ! Pour esprits curieux, joueurs et intrépides !

Prévoir chaussures de marches. Inscription obligatoire, places limitées. Sortie payante. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 14:30:00

fin : 2024-04-16 17:00:00

Avenue du Champ des Horts

Olargues 34390 Hérault Occitanie cebenna@cebenna.org

L’événement RALLYE NATURE LA NATURE EN ÉNIGMES ! Olargues a été mis à jour le 2024-03-22 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC