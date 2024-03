RALLYE NATURE LA FORÊT EN TOUS SENS ! Olargues, samedi 6 avril 2024.

RALLYE NATURE LA FORÊT EN TOUS SENS ! Olargues Hérault

Observer attentivement, se promener sans hâte… tant d’expériences à vivre en forêt. Lancez-vous dans une aventure amusante, éducative et immersive, ensemble !

RALLYE NATURE la forêt en tous sens !

Guetter, flâner, écouter, observer, découvrir…que d’activités à réaliser en forêt Partez pour une exploration ludique, scientifique et sensorielle, en équipe ! Un parcours semé d’épreuves et d’énigmes vous attend. Eveillez vos sens et creusez-vous les méninges… Vous ne verrez plus jamais la forêt de la même façon ! Pour esprits curieux, joueurs et intrépides !

Inscription obligatoire, places limitées.

Animation payante. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 16:00:00

Avenue du Champ des Horts

Olargues 34390 Hérault Occitanie cebenna@cebenna.org

L’événement RALLYE NATURE LA FORÊT EN TOUS SENS ! Olargues a été mis à jour le 2024-03-22 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC