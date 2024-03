Rallye Nature Ézy-sur-Eure, mercredi 29 mai 2024.

Rallye Nature Ézy-sur-Eure Eure

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie vous propose une chasse aux trésors amusante sur les coteaux d’Ezy-sur-Eure. En famille, partez à la recherche des indices qui vous permettront de résoudre les énigmes sur la faune, la flore, et sur l’histoire du site, et de gagner les lots-surprises. Venez relever le défi !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 14:30:00

fin : 2024-05-29

Ézy-sur-Eure 27530 Eure Normandie

