Charmes Vosges L’association CPN les P’tits Castors organise un rallye nature / chasse aux œufs le samedi 9 avril 2022 : parcours d’orientation pour les enfants (accompagnés de leurs parents) pour trouver les œufs cachés dans la nature. Départs échelonnés entre 14h et 16h à l’Espace Clémenceau à Charmes Sur inscription par mail cpn.ptitscastors@free.fr ou SMS : 06 04 15 90 97. Tarif : 5 €. Venir avec un petit panier par enfant pour ramasser les œufs trouvés. +33 6 04 15 90 97 pixabay

