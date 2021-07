Le Tilleul Le Tilleul Le Tilleul, Seine-Maritime Rallye nature entre Terre et Mer Le Tilleul Le Tilleul Catégories d’évènement: Le Tilleul

Seine-Maritime

Rallye nature entre Terre et Mer Le Tilleul, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Le Tilleul. Rallye nature entre Terre et Mer 2021-07-07 – 2021-07-07 Rue du Moulin Parking des trois menhirs

Le Tilleul Seine-Maritime Le Tilleul Rallye animé par la LPO Normandie Amis aventuriers, venez participer à un rallye nature familial et convivial ! Vous découvrirez les trésors terrestres et maritimes des falaises calcaires de Seine-Maritime (balade destinées aux enfants). Rendez-vous sur le parking des trois menhirs, rue du moulin au Tilleul (Valleuse d’Antifer). N’oubliez pas de prévoir des chaussures de marches et des jumelles. Date : le mercredi 7 juillet à 14h (durée : 2h – 2h30).

