2023-07-31 14:00:00 – 2023-07-31

Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire Une première intrigue envoyée par mail vous invitera à retrouver votre point de départ. A travers les chemins reculés de Saint-Lunaire, partez à la recherche d’un objet disparu important pour la commune. En autonomie, avec le sac à dos de l’enquêteur fourni par l’association, vous devrez résoudre des énigmes et découvrir des indices afin de retrouver, à temps, cet objet… Prévoir entre 2 et 3 h d’activité. Matériel : Chaussures de marche, K-way, la tête bien vissée sur les épaules. Vous pouvez également prendre un petit sac à dos avec de l’eau et un encas pour les petits creux. L’association se réserve le droit d’annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants.

Inscriptions obligatoires : Du lundi au vendredi (de 9h à 12h et de 14h à 18h) par mail. A partir de 8 ans, par équipe de 3 à 5 joueurs, enfants accompagnés des parents. sortiesnature@escalebretagne.org +33 7 82 44 98 78 http://www.escalebretagne.org/ Saint-Lunaire Lieu de RDV a trouver Saint-Lunaire

