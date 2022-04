Rallye Nature Bessais-le-Fromental Bessais-le-Fromental Catégories d’évènement: 18210

Bessais-le-Fromental

Rallye Nature Bessais-le-Fromental, 11 juin 2022, Bessais-le-Fromental. Rallye Nature Bessais-le-Fromental

2022-06-11 – 2022-06-11

Bessais-le-Fromental 18210 Bessais-le-Fromental Créez une équipe puis, accompagnés par un animateur nature, vous partez à la recherche d’indices qui vous permettront de découvrir la solution à l’énigme finale. Particulièrement recommandée aux enfants et à leur parents! cedric.faure@onf.fr +33 4 70 66 48 25 © ENS CG18

Bessais-le-Fromental

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: 18210, Bessais-le-Fromental Autres Lieu Bessais-le-Fromental Adresse Ville Bessais-le-Fromental lieuville Bessais-le-Fromental Departement 18210

Bessais-le-Fromental Bessais-le-Fromental 18210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bessais-le-fromental/

Rallye Nature Bessais-le-Fromental 2022-06-11 was last modified: by Rallye Nature Bessais-le-Fromental Bessais-le-Fromental 11 juin 2022 18210 Bessais-le-Fromental

Bessais-le-Fromental 18210