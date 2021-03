Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre, Orne Rallye Nature : Aventures gourmandes Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Rallye Nature : Aventures gourmandes, 18 avril 2021-18 avril 2021, Athis-Val de Rouvre. Rallye Nature : Aventures gourmandes 2021-04-18 09:30:00 09:30:00 – 2021-04-18 Maison du Paysage BREEL

Athis-Val de Rouvre Orne Une aventure en famille à la journée, à la rencontre du bocage et de ses gourmandises, sous la forme d’un grand jeu de piste, émaillé d’épreuves nature et de questions.

A partir de 6 ans.

Chaussures de randonnée, pique-nique à prévoir

Réservation conseillée car les places sont limitées.

