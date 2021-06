Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex, Haute-Savoie Rallye Nature au Parc des Pins Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex Catégories d’évènement: Faverges-Seythenex

Rallye Nature au Parc des Pins 2021-07-05 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-05 17:00:00 17:00:00 Route de Favergettes Parc des Pins

Faverges-Seythenex Haute-Savoie Faverges-Seythenex

Faverges-Seythenex Haute-Savoie Faverges-Seythenex EUR En famille ou entre amis, partez à la découverte de la faune et de la flore environnante. frederic.isselin@natur-envie.com +33 6 22 54 92 68 http://www.natur-envie.com/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy

