Rallye nature “Arbres et biodiversité” Grandlieu du Conte Saint-Aignan-Grandlieu Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Rallye nature "Arbres et biodiversité"

Grandlieu du Conte, le samedi 21 mai à 14:30

Equipé.e d’un livret de route, suivez le parcours fléché, ponctué d’étapes ludiques, pour découvrir les arbres de nos régions et la biodiversité végétales et animales associées.

Prix libre et conscient

Association Village Terre et Vie- Pays de la Loire Grandeur Nature. Grandlieu du Conte 2, rue des Frères Rousseau 44870 Saint Aignan de Grandlieu Saint-Aignan-Grandlieu Loire-Atlantique

