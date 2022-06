Rallye Nature

2022-07-08 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-02 17:00:00 17:00:00 Les herboristes de la Gloriette sont en panique, la recette de l’élixir de verdure a disparue. Malgré nos différentes recherches nous n’arrivons pas à le retrouver. Seul un indice a été trouvé. Pourriez-vous nous aider à retrouver cette recette ancestrale ? Qui sait… Vous rencontrerez peut-être les petits animaux du parc.

RDV Peupleraie cercle de pierre / Potager – A partir de 8 ans accompagné d'un adulte.

dernière mise à jour : 2022-06-27

