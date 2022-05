Rallye nature

Rallye nature, 20 juillet 2022, . Rallye nature

2022-07-20 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-20 16:00:00 16:00:00 Partez à la découverte des animaux et secrets de ce milieu naturel particulier au travers d’énigmes, de défis et de petits jeux en famille.

RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.

