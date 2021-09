Lisieux Lisieux Calvados, Lisieux Rallye national de Lisieux Normandie Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Rallye national de Lisieux Normandie Lisieux, 17 septembre 2021, Lisieux. Rallye national de Lisieux Normandie 2021-09-17 – 2021-09-18

Lisieux Calvados Lisieux La treizième édition du Rallye national de Lisieux Normandie aura lieu du vendredi 17 au samedi 18 septembre 2021. La course est organisée par l’Asaco (Association sportive automobile-club de l’Ouest) Pays normand et l’Écurie Automobile Côte Fleurie, ligue Normandie. La treizième édition du Rallye national de Lisieux Normandie aura lieu du vendredi 17 au samedi 18 septembre 2021. La course est organisée par l’Asaco (Association sportive automobile-club de l’Ouest) Pays normand et l’Écurie Automobile Côte… contact@cotefleurie.org http://www.ecurie-cote-fleurie.fr/ La treizième édition du Rallye national de Lisieux Normandie aura lieu du vendredi 17 au samedi 18 septembre 2021. La course est organisée par l’Asaco (Association sportive automobile-club de l’Ouest) Pays normand et l’Écurie Automobile Côte Fleurie, ligue Normandie. fotolia marcinm 85 dernière mise à jour : 2021-09-07 par OT CA de Lisieux Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Lisieux Adresse Ville Lisieux lieuville 49.14854#0.26932