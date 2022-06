Rallye National Cieux Monts de Blond Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Catégories d’évènement: 87520

Oradour-sur-Glane

Rallye National Cieux Monts de Blond Oradour-sur-Glane, 18 juin 2022, Oradour-sur-Glane. Rallye National Cieux Monts de Blond Oradour-sur-Glane

2022-06-18 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-18

A partir de 8h jusqu'à 18h. Parc d'assistance et parc fermé à Oradour-sur-Glane. Spéciales sur les communes de Vaulry, Cieux, Blond et Montrol-Sénard. 2 épreuves spéciales faites 3 fois. Gratuit. Ouvert à tout public. 9ème rallye organisé par l'ASA Terre de St Junien.

