Rallye musical

À l'occasion de la fête de la musique, un rallye musical vous est proposé par l'association Cheek to Cheek. Le but ? Rassembler des notes de musique le long d'un parcours afin de retrouver une mystérieuse partition. Des questions diverses seront proposées pour obtenir des points supplémentaires. Dimanche 19 juin, à 09h30, départ de l'église des Billanges. Gratuit. Environ deux heures. Ouvert à tous. Seul(e), en famille ou en équipe. Parcours facile d'accès, environ 4/5 km. Un pot de l'amitié sera offert à tous les participants en fin de parcours. Pas d'inscription préalable mais arriver un peu avant l'heure de départ pour se faire enregistrer. Se munir de bonnes chaussures et d'une bouteille d'eau. Informations : 09 70 51 54 14.

