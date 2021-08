Saint-Nicolas-du-Pélem Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d'Armor, Saint-Nicolas-du-Pélem Rallye moto | Moto Club Guerlédan Saint-Nicolas-du-Pélem Saint-Nicolas-du-Pélem Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Nicolas-du-Pélem

Rallye moto | Moto Club Guerlédan Saint-Nicolas-du-Pélem, 18 septembre 2021, Saint-Nicolas-du-Pélem. Rallye moto | Moto Club Guerlédan 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes d’Armor Rallye moto à Saint-Nicolas-du-Pélem Départ à partir de 10h

6€ par personne, prévoir le pique-nique Tombola en fin de journée et rallye ouvert aux voitures anciennes. Pass sanitaire demandé. Renseignements et inscriptions jusqu’au 10 septembre au 06 60 77 05 85 . Org. Moto-Club-Guerlédan +33 6 60 77 05 85 Rallye moto à Saint-Nicolas-du-Pélem Départ à partir de 10h

