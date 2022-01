Rallye Monte Carlo : restauration sur place et à emporter au Dromon Saint-Geniez Saint-Geniez Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Saint-Geniez

Rallye Monte Carlo : restauration sur place et à emporter au Dromon Saint-Geniez, 22 janvier 2022, Saint-Geniez.

2022-01-22 – 2022-01-22 Place du village Le Dromon

Saint-Geniez Alpes de Haute-Provence Le 22 janvier le rallye Monte-Carlo passe à St Geniez ! Pour l’occasion, le Dromon vous propose :

En extérieur : grillades, crêpes, vin chaud, bière, chocolat chaud,..

Au restaurant sur réservations uniquement : menu complet (entrée, pot au feu, dessert). le.dromon04@gmail.com Place du village Le Dromon Saint-Geniez

