Spincourt Spincourt Meuse, Spincourt RALLYE MEUH Z’EN BALADE Spincourt Spincourt Catégories d’évènement: Meuse

Spincourt

RALLYE MEUH Z’EN BALADE Spincourt, 10 octobre 2021, Spincourt. RALLYE MEUH Z’EN BALADE 2021-10-10 08:30:00 08:30:00 – 2021-10-10 18:00:00 18:00:00

Spincourt Meuse Spincourt 15 EUR Les Jeunes Agriculteurs de Spincourt vous invitent à venir découvrir leur territoire à travers un superbe rallye paysan, culturel et gourmand.

Venez entre couple, entre amis ou en famille arpenter les routes et les chemins, les fermes et les forêts autour de Spincourt, aux Portes de Verdun.

Le programme est dense et varié : visites de fermes, rencontres avec des agriculteurs, jeux, Explor Games­®, dégustations de produits du terroir, découvertes de richesses inestimables et inattendues. De nombreuses autres animations vous attendront.

Le repas du midi met déjà l’eau à la bouche: le fameux burger meusien, exclusivement issu de produits locaux (pains, viande, légumes, de fermes locales), frites fraiches, yaourts locaux,… Bref, de quoi passer une belle journée, conviviale et enrichissante!!! ja55@wanadoo.fr +33 3 29 83 30 21 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiEqaDnSjzCfI0KVfDQEO9ioRj-j6CU4cByp7GFXijzamlvw/viewform JA 55 dernière mise à jour : 2021-09-27 par OT DES PORTES DE VERDUN

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Spincourt Autres Lieu Spincourt Adresse Ville Spincourt lieuville 49.32973#5.66729