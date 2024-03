Rallye métiers du Tourisme La Cité des métiers de La Reunion Saint-Pierre, vendredi 29 mars 2024.

Rallye métiers du Tourisme Présentation des métiers liés au sein de la Fédération et du Réseau Vendredi 29 mars, 13h30 La Cité des métiers de La Reunion

Connaitre les métiers et les débouchés des secteurs du tourisme au sein de la Fédération réunionnaise de Tourisme qui fédère un réseau d’Offices de Tourisme et agit aux côtés des acteurs de l’île pour accompagner et soutenir le développement touristique local de La Réunion.

La Cité des métiers de La Reunion 65 rue du Pere Lafosse 97410 St-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://citedesmetiers.re/rallyemetierstourisme/ »}]

Tourisme Ile de La Réunion