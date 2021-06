Wambrechies Château de Robersart Nord, Wambrechies Rallye : les liens de la nature Château de Robersart Wambrechies Catégories d’évènement: Nord

Château de Robersart, le mercredi 7 juillet à 10:00

À travers un rallye photo, venez découvrir entre amis, en famille, les liens de la nature ! Pour dénicher ces trésors du dehors, identifiez, à l’aide d’un plan, des lieux précis où vous êtes invités à répondre à une question ou vivre une activité faisant appel aux sens, à la science, à l’imaginaire, en lien direct avec le terrain ! Rendez-vous à 10h entrée chemin de Halage, château de Robersart à Wambrechies. Animation gratuite, animée par Nord Nature Chico Mendès, à destination du public familial à partir de 7 ans. Uniquement sur réservation, par mail à : [resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité (crise sanitaire).

Si par magie vous visualisez les liens qui unissent les êtres vivants, vous en comprendrez son fonctionnement. Ces liens sont pour la plupart invisibles mais il est possible d’en révéler certains. Château de Robersart Chemin de halage Wambrechies Wambrechies Nord

