2022-05-08 – 2022-05-08

RALLYE LA BAULE-ILE D'YEU-LES SABLES-LA BAULE 2022
2022-05-08

Le Yacht Club de La Baule, par ses membres armateurs, est composé d'une flotte de plus de 250 unités dont les croiseurs habitables. La pérennité de leur pratique est un des objectifs du Club et pour cela propose en 2022 un programme de 7 rallyes. La pratique de la navigation en croiseur peut se faire en régate ou individuelle, le rallye propose un compromis convivial et sportif qui rassemble les amoureux de la « nav cotiére ». La saison sera clôturée par la Cup des Croiseurs Y.C.L.B. au Club House. Ouvert à tous : Croiseurs à partir de 7.50m, jauge Osiris.

+33 2 40 88 91 46
http://www.yclb.net/

