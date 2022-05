Rallye jeu équestre et compétition d’endurance attellée Aventignan Aventignan Catégories d’évènement: Aventignan

Aventignan Hautes-Pyrénées Aventignan Week-end spécial équipés ! Au programme, n•samedi 2 juillet à partir de 10h00 : nRALLYE JEU ÉQUESTRE – Ouvert à tous ! nLe rallye passera sur le site des Grottes de Gargas. nInscription avant le 27/06. •dimanche 3 juillet nÉpreuve officielle ouverte aux licenciés. jean-louis.castera@sfr.fr +33 6 23 89 45 80 Aventignan

