RALLYE INTERLANGUE FRANCOPHONIE -EUROPE -ASIE French International School of Singapore Catégorie d’évènement: Southeast

RALLYE INTERLANGUE FRANCOPHONIE -EUROPE -ASIE French International School of Singapore, 21 mars 2022, . RALLYE INTERLANGUE FRANCOPHONIE -EUROPE -ASIE

du lundi 21 mars au vendredi 25 mars à French International School of Singapore

Un rallye interlangue en quatre étapes : – Une production de texte en langues françaises avec des mots contraints (collective) – Une dictée durant la semaine de la francophonie (individuel) – Une production d’oeuvre artistique en langue étrangère (LVB ou LVC) sous forme de calligramme ou de biographie langagière – Un concours d’épellation de mots plurilingues le jour de la finale

public scolaire désigné

Un rallye d’orthographe et de création littéraire et artistique French International School of Singapore 569928 Serangoon Southeast

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T00:30:00 2022-03-21T01:00:00;2022-03-21T02:00:00 2022-03-21T02:30:00;2022-03-21T12:00:00 2022-03-21T18:00:00;2022-03-22T12:30:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T12:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T12:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T12:00:00 2022-03-25T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Southeast Autres Lieu French International School of Singapore Adresse 569928 lieuville French International School of Singapore Departement Southeast

French International School of Singapore Southeast https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

RALLYE INTERLANGUE FRANCOPHONIE -EUROPE -ASIE French International School of Singapore 2022-03-21 was last modified: by RALLYE INTERLANGUE FRANCOPHONIE -EUROPE -ASIE French International School of Singapore French International School of Singapore 21 mars 2022 French International School of Singapore

Southeast