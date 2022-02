Rallye Historique du Dauphiné Saint-Nazaire-le-Désert Saint-Nazaire-le-Désert Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Nazaire-le-Désert

Rallye Historique du Dauphiné Saint-Nazaire-le-Désert, 7 mai 2022, Saint-Nazaire-le-Désert. Rallye Historique du Dauphiné Saint-Nazaire-le-Désert

2022-05-07 – 2022-05-08

Epreuve toujours 100 % VH il accueillera un rallye VHC, un rallye VHRS, et deux autres nouvelles catégorie (VMRS).Pour le parcours, St Nazaire et ses spéciales si typiques (mais avec variantes) seront bien sûr au menu.

