RALLYE HALLOWEEN INSPIRÉ DU JEU DE L’OIE Ernée Ernée Catégories d’évènement: Ernée

Mayenne

RALLYE HALLOWEEN INSPIRÉ DU JEU DE L’OIE Ernée, 31 octobre 2022, Ernée. RALLYE HALLOWEEN INSPIRÉ DU JEU DE L’OIE

AquaFitness de l’Ernée Place Gérard Heude Ernée Mayenne Place Gérard Heude AquaFitness de l’Ernée

2022-10-31 15:30:00 – 2022-10-31 17:30:00

Place Gérard Heude AquaFitness de l’Ernée

Ernée

Mayenne Ernée AquaFitness de l’Ernée : Rallye Halloween : Venez découvrir l’ensemble des activités piscine et Fitness sur le thème d’halloween… Aqua Bike, Aqua Dance, Spin Bike, Bungee… AquaFitness de l’Ernée : Rallye Halloween : Venez découvrir l’ensemble des activités piscine et Fitness sur le thème d’halloween… Aqua Bike, Aqua Dance, Spin Bike, Bungee… +33 2 43 05 03 80 http://aquafitness.lernee.fr/ Place Gérard Heude AquaFitness de l’Ernée Ernée

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Ernée, Mayenne Autres Lieu Ernée Adresse Ernée Mayenne Place Gérard Heude AquaFitness de l'Ernée Ville Ernée lieuville Place Gérard Heude AquaFitness de l'Ernée Ernée Departement Mayenne

Ernée Ernée Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ernee/

RALLYE HALLOWEEN INSPIRÉ DU JEU DE L’OIE Ernée 2022-10-31 was last modified: by RALLYE HALLOWEEN INSPIRÉ DU JEU DE L’OIE Ernée Ernée 31 octobre 2022 AquaFitness de l'Ernée Place Gérard Heude Ernée Mayenne Ernée mayenne

Ernée Mayenne