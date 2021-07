Brest Brest Brest, Finistère Rallye guidé « Qui a saboté la frégate de Lannig Buissonnier ? » Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Rallye guidé « Qui a saboté la frégate de Lannig Buissonnier ? » Brest, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Brest. Rallye guidé « Qui a saboté la frégate de Lannig Buissonnier ? » 2021-07-08 – 2021-07-08 Les ateliers des Capucins Belvédère Césaria Evora

Brest Finistère Nolwenn et Dominique, vos guides conférencières de Bretagne-Buissonnière vous proposent une aventure dans la cité du Ponant. Après une présentation du rallye, partez à l’aventure munis de votre carnet de bord.

Répondez aux énigmes sans oublier vos rendez-vous avec le guide qui vous fournira moultes explications sur votre terrain de jeu. Les équipes arrivées au bout du rallye recevront des lots Départ à 15h (durée : 2h / Parcours à pied de 2-3 km). Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué à la réservation (au 06 15 62 32 23). +33 6 15 62 32 23 https://www.bretagne-buissonniere.fr/nos-rallyes-guides/ Nolwenn et Dominique, vos guides conférencières de Bretagne-Buissonnière vous proposent une aventure dans la cité du Ponant. Après une présentation du rallye, partez à l’aventure munis de votre carnet de bord.

