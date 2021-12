Mâcon Eglise saint pierre Mâcon, Saône-et-Loire Rallye Géant : jeu de 7 familles Eglise saint pierre Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Rallye Géant : jeu de 7 familles Eglise saint pierre, 20 décembre 2021, Mâcon. Rallye Géant : jeu de 7 familles

du lundi 20 décembre au jeudi 20 janvier 2022 à Eglise saint pierre

4 jours d’excursion pour les famille au centre-ville de Mâcon sous forme de rallye. Découvrez le parcours surprise des animations Ludicaches pendant les vacances de décembre 2021. Retrouvez la famille Soleil dans la ville de Mâcon et devinez leurs passions. Garez vous place Carnot ou place Saint-Pierre puis venez devant l’église.

8 euros à partir de 3 personnes

jeu de piste urbain Eglise saint pierre mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T14:00:00 2021-12-20T16:45:00;2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T16:45:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T16:45:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T16:45:00;2021-12-27T14:00:00 2021-12-27T16:45:00;2021-12-28T14:00:00 2021-12-28T16:45:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T16:45:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T16:45:00;2022-01-03T14:00:00 2022-01-03T16:45:00;2022-01-04T14:00:00 2022-01-04T16:45:00;2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T16:45:00;2022-01-06T14:00:00 2022-01-06T16:45:00;2022-01-10T14:00:00 2022-01-10T16:45:00;2022-01-11T14:00:00 2022-01-11T16:45:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T16:45:00;2022-01-13T14:00:00 2022-01-13T16:45:00;2022-01-17T14:00:00 2022-01-17T16:45:00;2022-01-18T14:00:00 2022-01-18T16:45:00;2022-01-19T14:00:00 2022-01-19T16:45:00;2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Eglise saint pierre Adresse mâcon Ville Mâcon lieuville Eglise saint pierre Mâcon