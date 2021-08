Bienvillers-au-Bois mairie de Bienvillers-au-Bois Bienvillers-au-Bois, Pas-de-Calais Rallye Familial mairie de Bienvillers-au-Bois Bienvillers-au-Bois Catégories d’évènement: Bienvillers-au-Bois

Le dimanche 19 septembre, venez participer au rallye familial à Bienvillers-au-Bois, sur les traces d’Émile POITEAU. Au fil des énigmes, des saynètes jouées par Atrébates Théâtres et des reconstitutions par l’association SOUVENIRS D’Artois, plongez dans la vie et les poèmes du ” Barde de l’Artois”.

Sur réservation obligatoire, 1euro par personne

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:30:00

