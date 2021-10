Cahors Cahors Cahors, Lot Rallye Familial dans les Rues de Cahors : “Les Statues qui Parlent” Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Rallye Familial dans les Rues de Cahors : “Les Statues qui Parlent” Cahors, 27 décembre 2021, Cahors. Rallye Familial dans les Rues de Cahors : “Les Statues qui Parlent” Place F. Mittérrand Office de tourisme de Cahors Cahors

2021-12-27 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-27 Place F. Mittérrand Office de tourisme de Cahors

Cahors Lot Départ devant l’Office de Tourisme, place François-Mitterrand

Places limitées. Réservation auprès de l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ». À l’aide d’un livret spécialement réalisé et avec la participation d’une guide-conférencière qui donne des éléments d’histoire et arbitre les équipes, partez en famille dans les rues sinueuses de la ville médiévale à la recherche des statues qui parlent ! Des jeux et des questions vous inviteront à regarder notre patrimoine avec des yeux neufs, tout en vous amusant. Départ devant l’Office de Tourisme, place François-Mitterrand

Places limitées. Réservation auprès de l’Office de tourisme ou en ligne sur notre site internet, en choisissant la catégorie « visite guidées, visites privilège, escape game ». @OTCVL

Place F. Mittérrand Office de tourisme de Cahors Cahors

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Place F. Mittérrand Office de tourisme de Cahors Ville Cahors lieuville Place F. Mittérrand Office de tourisme de Cahors Cahors