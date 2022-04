Rallye européen Collège Louis Jouvet Bellac Catégories d’évènement: Bellac

Collège Louis Jouvet, le lundi 9 mai à 08:00 Du 9 au 13 mai, environ 400 élèves, répartis en équipes représentant les 27 pays de l’Union européenne, vont partir à la découverte de ce qui fait la diversité et l’unité de l’Europe. Collège Louis Jouvet Avenue de la Libération 87300 BELLAC Bellac Haute-Vienne

2022-05-09T08:00:00 2022-05-09T17:30:00

