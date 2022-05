Rallye équestre Menneville Menneville Catégorie d’évènement: Menneville

Rallye équestre Menneville, 12 juin 2022, Menneville. Rallye équestre Menneville

2022-06-12 – 2022-06-12

Menneville Pas-de-Calais Menneville Les beaux jours reviennent et avec eux la saison des rallyes.

Alors n oubliez pas de réserver votre journée du 12 juin pour participer au RALLYE DU PAYS DE LA FAIENCE organisé par LES CAVALIERS DES TERRES D’OPALE Comme pour les éditions précédentes, notre équipe se mobilise pour vous concocter une journée inoubliable :

-Plusieurs parcours garantis chemins et adaptés à tous les niveaux

-Des parcours pédestres pour les accompagnants

– Un repas mettant en valeur nos produits locaux

– un grand parking très accessible Et bien entendu un accueil chaleureux de notre équipe de choc Les premières inscriptions sont déjà enregistrées alors n attendez plus pour nous contacter pour réserver ou pour tout renseignement lié à l organisation. lescavaliersdesterresdopale@yahoo.fr +33 6 80 07 41 13 Les beaux jours reviennent et avec eux la saison des rallyes.

Alors n oubliez pas de réserver votre journée du 12 juin pour participer au RALLYE DU PAYS DE LA FAIENCE organisé par LES CAVALIERS DES TERRES D’OPALE Comme pour les éditions précédentes, notre équipe se mobilise pour vous concocter une journée inoubliable :

-Plusieurs parcours garantis chemins et adaptés à tous les niveaux

-Des parcours pédestres pour les accompagnants

– Un repas mettant en valeur nos produits locaux

– un grand parking très accessible Et bien entendu un accueil chaleureux de notre équipe de choc Les premières inscriptions sont déjà enregistrées alors n attendez plus pour nous contacter pour réserver ou pour tout renseignement lié à l organisation. Menneville

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégorie d’évènement: Menneville Autres Lieu Menneville Adresse Ville Menneville lieuville Menneville

Menneville Menneville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menneville/

Rallye équestre Menneville 2022-06-12 was last modified: by Rallye équestre Menneville Menneville 12 juin 2022

Menneville