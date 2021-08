Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne, Monflanquin Rallye équestre et randonnée pédestre Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin

Rallye équestre et randonnée pédestre Monflanquin, 12 septembre 2021, Monflanquin. Rallye équestre et randonnée pédestre 2021-09-12 08:00:00 – 2021-09-12 13:00:00 Centre équestre ÉquiAge 3 allées des érables

Monflanquin Lot-et-Garonne Monflanquin 7 7 EUR Randonnées, parcours équestre de 26km, parcours attelage de 15km. Deux parcours pédestres balisés de 8 et 15 km.

Accueil avec café, inscriptions et départ dès 8h. Casse-croute à mi-parcours, repas à l’arrivée (paëlla et dessert). Randonnées, parcours équestre de 26km, parcours attelage de 15km. Deux parcours pédestres balisés de 8 et 15 km.

Accueil avec café, inscriptions et départ dès 8h. Casse-croute à mi-parcours, repas à l’arrivée (paëlla et dessert). Randonnées, parcours équestre de 26km, parcours attelage de 15km. Deux parcours pédestres balisés de 8 et 15 km.

Accueil avec café, inscriptions et départ dès 8h. Casse-croute à mi-parcours, repas à l’arrivée (paëlla et dessert). @equiage dernière mise à jour : 2021-07-30 par OT Coeur de Bastides

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monflanquin Autres Lieu Monflanquin Adresse Centre équestre ÉquiAge 3 allées des érables Ville Monflanquin lieuville 44.52808#0.75628