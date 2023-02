Rallye équestre et pédestre à Saint-Sauveur, 18 mars 2023, Saint-Sauveur Saint-Sauveur.

Rallye équestre et pédestre à Saint-Sauveur

Centre de loisirs La Garosse Saint-Sauveur Gironde

2023-03-18 – 2023-03-18

Saint-Sauveur

Gironde

Saint-Sauveur

EUR 10 10 Venez participer à cette première édition du rallye pédestre et équestre sur le thème de la « randonnée des châteaux ».

La balade équestre du samedi est de 24.5km avec un raccourci possible à 18km et la pédestre est de 11km. Une pause dégustation de vin est proposée au Château Fontesteau.

Celle du dimanche est de 22km pour l’ équestre et de 10km pour la pédestre.

Le château du Cassana proposera une dégustation de ses vins à l’arrivée.

Possibilité d’arrivée la veille dès 17h00. Le bivouac/camping est permis sur le site avec emplacement pour les paddocks des chevaux, sanitaires, douches, et salle pour les repas ainsi que frigos.

Samedi soir, repas entre participants et organisateurs type »Auberge Espagnole », où chacun emmène son repas et ses couverts.

Sur inscription.

Cet événement vous est proposé en partenariat avec Equiliberté33.

Venez participer à cette première édition du rallye pédestre et équestre sur le thème de la « randonnée des châteaux ».

La balade équestre du samedi est de 24.5km avec un raccourci possible à 18km et la pédestre est de 11km. Une pause dégustation de vin est proposée au Château Fontesteau.

Celle du dimanche est de 22km pour l’ équestre et de 10km pour la pédestre.

Le château du Cassana proposera une dégustation de ses vins à l’arrivée.

Possibilité d’arrivée la veille dès 17h00. Le bivouac/camping est permis sur le site avec emplacement pour les paddocks des chevaux, sanitaires, douches, et salle pour les repas ainsi que frigos.

Samedi soir, repas entre participants et organisateurs type »Auberge Espagnole », où chacun emmène son repas et ses couverts.

Sur inscription.

Cet événement vous est proposé en partenariat avec Equiliberté33.

+33 6 03 49 16 46

Equiliberté33

Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2023-02-06 par