Salviac Lot 20 EUR 2 boucles : 22 km et 13 km

Accueil à partir de 8h avec café offert.

Inscriptions obligatoires avant le 08/09/2021 L’association Le Cheval en Pays de Salviac organise un rallye équestre avec plusieurs parcours autour de Salviac. +33 6 83 10 27 69 2 boucles : 22 km et 13 km

Inscriptions obligatoires avant le 08/09/2021

