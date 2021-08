Cauneille Cauneille Cauneille, Landes Rallye équestre Cauneille Cauneille Catégories d’évènement: Cauneille

Cauneille Landes Cauneille EUR 10 Venez vous inscrire au rallye équestre de Cauneille.

Différentes équipes vont s’affronter et pourront profiter d’une randonnée balisée, d’un parcours de maniabilité, de défis à cheval ainsi que d’un quizz pour tester votre culture générale ou sur les chevaux. Remise de prix à la fin du parcours.

1er départ à 9h00 puis toutes les 10 minutes

Différentes équipes vont s’affronter et pourront profiter d’une randonnée balisée, d’un parcours de maniabilité, de défis à cheval ainsi que d’un quizz pour tester votre culture générale ou sur les chevaux. Remise de prix à la fin du parcours. +33 6 80 00 05 44 Venez vous inscrire au rallye équestre de Cauneille.

