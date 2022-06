Rallye épicurien du Rotary Cosne-Sancerre

Rallye épicurien du Rotary Cosne-Sancerre, 25 juin 2022, . Rallye épicurien du Rotary Cosne-Sancerre

2022-06-25 08:30:00 – 2022-06-25 18:00:00 Rallye épicurien proposé par le Rotary Cosne-Sancerre au départ du Château de Buranlure.

Alliez les plaisir de la table et de l’asphalte en découvrant les paysages des vignobles de Sancerre et des Coteaux du Giennois. Au programme :

– un nouveau roadbook

– un déjeuner gastronomique

de nouvelles étapes touristiques et gourmandes. Réservation obligatoire. Le Rotary Cosne-Sancerre organise un rallye épicurien à destination de tous les amateurs de voitures d'exception et de sport.

