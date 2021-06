Fréjus Musée archéologique municipal Fréjus, Var Rallye-énigme Musée archéologique municipal Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Venez participer en Famille à notre rallye-énigme ! Mais quel est cet élément aux formes insolites ? Et à quoi correspond cet objet non identifiable ? Munis d’une loupe et de quelques indices, partez à la découverte de nos collections. Votre sens de l’observation sera votre grand atout, auquel s’ajoute votre flair de détective… La Nuit tombe sur Fréjus… Il est l’heure de remonter dans le temps ! Munis d’une loupe et de quelques indices, partez à la découverte de nos collections. Musée archéologique municipal Place Calvini, 83600 Fréjus, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Fréjus Var

