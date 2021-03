Rallye en forêt – rally in the forest Maison des forêts – Saint Etienne du Rouvray, 22 février 2021-22 février 2021, Saint-Étienne-du-Rouvray.

Rallye en forêt – rally in the forest

Maison des forêts – Saint Etienne du Rouvray, le lundi 22 février à 15:00

Venez participer à un grand jeu en forêt (durée environ 1h).

Vous devrez trouver les balises et répondre aux questions qui y sont posées.

Une version en anglais est disponible

Départs échelonnés, 5 personnes par départ

RDV maison des forêts de Saint Étienne du Rouvray

Métro, arrêt technopole puis environ 900m à pied

_Come and participate in a big game in the forest (lasts approximately 1 hour). You will have to find the markers and answer the questions asked._

_An French version is available_

_Staggered departures, 5 people per departure_

Gratuit – Inscription obligatoire – Limité à 5 places/départ

Réservé aux jeunes – Grand jeu de questions sur et dans la forêt en français ou anglais – Game about and in the forest in French or English

Maison des forêts – Saint Etienne du Rouvray Chemin des Cateliers Saint Etienne du Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-22T15:00:00 2021-02-22T16:30:00