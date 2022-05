Rallye en famille : à la recherche de la statuette envoutée

2022-07-14 11:00:00 – 2022-07-14 6 EUR 6 A partir de 6 ans. nRéservation sur notre site www. cahorsvalleedulot.com Ce rallye est le prétexte idéal pour s’amuser en famille, tout en découvrant au gré de l’enquête les beautés d’architecture que recèle Saint-Cirq-Lapopie. Le village est en émoi depuis que la statuette africaine précieuse d’un collectionneur s’est mystérieusement volatilisée… => départ Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie. +33 5 65 31 31 31 A partir de 6 ans. nRéservation sur notre site www. cahorsvalleedulot.com Rallye famille SCL dernière mise à jour : 2022-05-12 par

