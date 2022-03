Rallye du Pays de Caux Lillebonne Lillebonne Catégories d’évènement: Lillebonne

Seine-Maritime

Rallye du Pays de Caux Lillebonne, 26 mars 2022, Lillebonne.

2022-03-26 09:00:00 – 2022-03-27 19:00:00

Lillebonne Seine-Maritime Lillebonne 49ème édition moderne, 3ème édition VHC

La rallye fera partir pas loin de 150 participants. Parmi eux, une vingtaine de véhicules historiques de compétition.

Samedi : vérifications techniques et administratives des véhicules.

Dimanche : départ des courses à 9h place de Coubertin

